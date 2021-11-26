UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На строительстве медгородка в Краматорске задействовано около 300 человек, - ОГА

Автор: Наталия Гурковская

В Краматорске Донецкой области перешли к новому этапу строительства многопрофильной больницы. Возведение этого уникального для Украины медицинского городка идет согласно графику в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Рабочие уже завершили установку свай и обустроили более половины ростверков будущей больницы. В четырех блоках из семи уже перешли постройке стен, колонн и других конструкций здания.

"Каждый день на строительной площадке работают более 270 человек и 32-35 единиц специализированной техники", - говорится в сообщении областной администрации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка