На будівництві медмістечка у Краматорську задіяно близько 300 людей, – ОДА

У Краматорську Донецької області перейшли до нового етапу будівництва багатопрофільної лікарні. Будівництво цього унікального для України медичного містечка йде згідно з графіком у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

Робочі вже завершили установку паль та облаштували більше половини ростверків майбутньої лікарні. У чотирьох блоках із семи вже перейшли спорудження стін, колон та інших конструкцій будівлі.

"Щодня на будівельному майданчику працюють понад 270 людей та 32-35 одиниць спеціалізованої техніки", - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.