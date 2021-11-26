На будівництві медмістечка у Краматорську задіяно близько 300 людей, – ОДА

У Краматорську Донецької області перейшли до нового етапу будівництва багатопрофільної лікарні. Будівництво цього унікального для України медичного містечка йде згідно з графіком у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.
Робочі вже завершили установку паль та облаштували більше половини ростверків майбутньої лікарні. У чотирьох блоках із семи вже перейшли спорудження стін, колон та інших конструкцій будівлі.
"Щодня на будівельному майданчику працюють понад 270 людей та 32-35 одиниць спеціалізованої техніки", - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великого будівництва" у кожній області України з’являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.