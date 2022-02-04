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Строительные департаменты Харьковской мэрии работают в здании, которое не введено в эксплуатацию

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Харьков, Пятница 04 февраля 2022 13:36
Строительные департаменты Харьковской мэрии работают в здании, которое не введено в эксплуатацию Фото: вот так выглядит здание, которое не введено в эксплуатацию (kh.depo.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Сотрудники департаментов харьковской мэрии, которые курирует заместитель городского головы Сергей Кузьмин, работают в здании бывшего Бюро технической инвентаризации, где не завершены ремонтные работы и которое не введено в эксплуатацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как свидетельствуют фотографии из здания, в помещениях бывшего БТИ, которое сейчас называется "Дом недвижимости", недоделаны потолки, из стен торчат обрывки проводов, трубы и т.д.

Как известно, здание бывшего харьковского Бюро технической инвентаризации, расположенное по адресу: площадь Павловская, 4, начали ремонтировать в 2016 году.

Ремонтные работы курировал тогдашний заместитель мэра Харькова Игорь Терехов. 23 августа 2020 года ко Дню Харькова Дом недвижимости был торжественно открыт, хотя ремонтные работы там еще не были закончены.

В октябре 2021 года заместителем харьковского городского головы был назначен бывший директор Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кузьмин. В его ведение были переданы департаменты мэрии, отвечающие за строительное направление. Сотрудники этих департаментов были переведены в здание Дома недвижимости.

Напомним, в харьковском Доме жителям города оказываются услуги, связанные с недвижимостью. В частности, там харьковчане регистрируют земельные участки и права на них, оформляют разрешительную документацию на строительство реконструкцию зданий и квартир, проводят приватизацию квартир, техническую инвентаризацию всех объектов недвижимости и т.д.

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