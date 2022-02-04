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Будівельні департаменти Харківської мерії працюють у будівлі, яка не введена в експлуатацію

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Харьків, П'ятниця 04 лютого 2022 13:36
Будівельні департаменти Харківської мерії працюють у будівлі, яка не введена в експлуатацію Фото: ось так виглядає будівля, яка не введена в експлуатацію (kh.depo.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники департаментів харківської мерії, які курує заступник міського голови Сергій Кузьмін, працюють у будівлі колишнього Бюро технічної інвентаризації, де не завершено ремонтних робіт і яке не введено в експлуатацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як свідчать фотографії з будівлі, у приміщеннях колишнього БТІ, яка зараз називається "Будинок нерухомості", недороблені стелі, зі стін стирчать уривки дротів, труби тощо.

Як відомо, будинок колишнього харківського Бюро технічної інвентаризації, розташований за адресою: площа Павловська, 4, почали ремонтувати у 2016 році.

Ремонтними роботами займався тодішній заступник мера Харкова Ігор Терехов. 23 серпня 2020 року до Дня Харкова "Будинок нерухомості" був урочисто відкритий, хоча ремонтних робіт там ще не було закінчено.

У жовтні 2021 року заступником харківського міського голови було призначено колишнього директора Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Кузьміна. У його керувння були передані департаменти мерії, які відповідають за будівельний напрямок. Співробітники цих департаментів були переведені до будівлі "Будинку нерухомості".

Нагадаємо, у харківському Будинку мешканцям міста надаються послуги, пов'язані з нерухомістю. Зокрема, там харків'яни реєструють земельні ділянки та права на них, оформлюють дозвільну документацію на будівництво, реконструкцію будівель та квартир, проводять приватизацію квартир, технічну інвентаризацію всіх об'єктів нерухомості тощо.

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