Строительная пирамида Микитася разваливается

Отход в тень

В Киеве и его пригородах, похоже, есть новый Элита центр. Десятки тысяч семей, внесшие предоплату за квартиры в еще не построенных домах с замиранием сердца следят за ходом событий вокруг застройщика. В ближайшие месяцы станет понятно: превратятся они в рантье или останутся инвесторами.

Проблемы для компании начались еще весной. В середине мая НАБУ задержало главу "Укрбуд" Девелопмент Олега Майбороду. Вместе с ним под стражу попали экс-командующий Нацгвардии Юрий Аллеров и оценщица Алиса Грищук. Антикоррупционное бюро подозревает троих фигурантов в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81,6 млн грн. В начале октября подозрение от НАБУ получил и сам Микитась.

Более 10 лет назад Главное управление внутренних войск МВД Украины и компания "Укрбуд Девелопмент" заключили договор о строительстве на территории воинской части жилого комплекса "Аристократ". Согласно первоначальному договору, девелопер должен был передать Нацгвардии 50 квартир и 30 паркомест в комплексе на ул. Коновальца в Киеве.

В 2017 году нацгвардейцы передумали и подписали дополнительное соглашение. Согласно ему была произведена замена объектов, которые передавались девелопером. Так, 50 квартир в центре Киева с 30 паркоместами превратились в 65 квартир без паркомест на метро "Красный Хутор" в другом проекте "Укрбуд Девелопмент" – "Обериг".

Здесь-то подозреваемым и понадобился "правильный" оценщик, который успешно справился с задачей: стоимость недвижимости на краю города была повышена, и занижена – в центре. Как считает НАБУ, в результате подписания дополнительных соглашений Нацгвардия получила активы, стоимость которых была почти на 82 млн грн меньше.

Немногим позже Шевченковский райсуд Киева освободил из-под стражи Олега Майбороду и отпустил его под залог. Апелляция Специализированной антикоррупционной прокуратуры была отклонена и сейчас кассационная жалоба рассматривается в Верховном суде.

Еще одной проблемой для Максима Микитася стала реконструкция Шулявского путепровода. Напомним, что конкурс выиграл Северо-украинский строительный альянс, которая принадлежит Андрею Якусевичу. Он является бывшим внештатным помощником Максима Микитася как нардепа. Сумма тендера составила 598,5 млн грн. Согласно данным украинских СМИ, 99,5% этой суммы уже выплачено из бюджета города.

В финале конкурса оказались две компании. Обе – связаны с Максимом Микитасем. По информации АМКУ, IP-адреса, с которых компании-финалисты конкурса подавали заявку на участие принадлежат одному провайдеру и почти идентичны. Еще один факт, который по мнению АМКУ указывает на связь финалистов - фирма "Спецстрой-плюс" предоставила победителю 5 млн грн в качестве беспроцентного кредита со сроком возврата до 2023 года.

Еще в начале мая Антимонопольный комитет Украины в рамках расследования по реконструкции института и гимназии наложил штраф на обе компании в размере 150 млн грн. В ответ в Северо-украинском строительном альянсе Максима Микитася пригрозили остановкой реконструкции Шулявского путепровода.

Спустя всего месяц АМКУ оштрафовал обе компании во второй раз и за этот псевдоконкурс. Размер санкций составит 112 млн грн. Основанием стало то, что обе компании расположены по одному адресу, используют одинаковый IP-адрес для налогового отчета и для входа в Клиент-Банк, банковские гарантии и письма, предоставленные одним банком в один день и с последовательной регистрационной нумерацией.

Уже в сентябре реконструкцией путепровода обеспокоились в Киевсовете. Депутаты направили в НАБУ обращение с просьбой расследовать коррупционные тендеры, которые выиграли структуры Максима Микитася.

Как удалось выяснить депутатам горсовета, компания использует полученные из городского бюджета средства не по назначению. Только 10% от перечисленных 600 млн грн были направлены на реконструкцию путепровода, часть средств ушла на покупку корпусов завода Арсенал, а все остальное – размещено на трехлетнем депозите банке. На лицо действия классической строительной пирамиды, которая строит текущие объекты за счет средств будущих проектов.

Депутаты отмечают, что в августе подрядчик получил дополнительные 114 млн грн для ремонта развязки. Но это не сопровождалось изменениями в проект реконструкции, а сумма практически эквивалентна штрафу Антимонопольного комитета. То есть, город помог Максиму Микитасю поддержать его строительную пирамиду ликвидностью.

Плохая компания

Нужно сказать, что Максим Микитась ищет средства для удержания на плаву своей строительной пирамиды. В конце июля стало известно о сотрудничестве "Укрбуд" и "Интергал-Буд" по проекту строительства жилого комплекса Sky Avenue комфорт-класса по ул. Народного ополчения в Киеве.

В результате так называемого "партнерства" "Интергал-Буд" взял полное управление над проектом и начал продавать в нем недвижимость, а "Укрбуд" оформляет только заявки на приобретение.

Фактически весь проект был продан. На момент продажи "Укрбуд" начал строительство только одного дома. Общая же площадь недвижимости в комплексе составляет около 200 тыс квадратов. Компания Максима Микитася успела продать лишь некоторую часть квартир. При этом в "Интергал-Буде" не исключили возможность покупки других проектов компании "Укрбуд".

Еще более интересная сделка была заключена сразу после президентских выборов. Речь идет о смене подписанта в другой компании Максима Микитася – Академ Клуб. Им стал помощник нардепа Тараса Козака, которого связывают с Виктором Медведчуком.

Как свидетельствуют открытые источники, эта компания арендует более 40 га на берегу реки Днепр в Киеве под застройку. В 2005 – 2006 годах Киевсовет передал компании Академ-Клуб два участка общей площадью 40,2 га для комплексной застройки с отселением жителей на территории 11-го микрорайона жилого массива Позняки-Западные (Осокорки) в Дарницком районе Киева.

Еще в декабре 2018 года до лондонской компании Omnia Trading Ltd, которая была единственным учредителем Академ-Клуб, присоединилась компания Lurrow Capital Limited. Уже в июне последнюю компанию заменили на Pilawer Limited, а в компании Академ-Клуб появился исполнительный директор Ян Марченко, который стал подписывать договоры наряду с текущим руководителем Зохрой Нагиевой.

В дальнейшем 7 июня 2019, то есть уже после президентских выборов в Украине, вместо Lurrow Capital Limited в состав учредителей вошла кипрская компания Pilawer Limited. Сейчас каждая из оффшорных компаний владеет половиной проекта.

Конечным бенефициарным собственником Omnia Trading Ltd является Виктория Гречана. Она же - соучредитель корпорации "Укрбуд", которую возглавляет Олег Майборода. Последний также возглавляет уже упоминавшийся "Укрбуд Девелопмент", конечным бенефициарным собственником которого является Максим Микитась.

А Ян Марченко – это помощник Тараса Козака, соратника одиозного Виктора Медведчука. Сам Козак за последние несколько лет стал собственником телеканалов NewsOne, 112 та ZIK.

Кроме того, Ян Марченко был совладельцем компаний Тамаваровудекспорт, Галицкая аграрная компания, МБК Агротехника и Ландрас-Агро. Но в 2017 году вместо Яна Марченко совладельцем этих компаний стала Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука. Соучредителем этих фирм также, является, Богдан Козак - брат нардепа Тараса Козака и бизнес-партнер Сергея Медведчука.

Как видим, Максим Микитась не был особенно избирательным в поиске поддержки для своей строительной пирамиды, которая сильно накренилась в последнее время. В данный момент работы заморожены не только на Шулявском путепроводе, но и в других проектах - Урбан Парк, Арт Хаус, Твин Хаус.

Как полагают украинские журналисты, монстру "Укрбуду" есть достойная замена в составе группы Приват. Среди них СК Роял Хаус, Рубикон-монолит, Аэробуд. Первая - уже начала получать строительные подряды в столице. Две другие пока сосредоточены на базовой и близлежащих областях.