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Строительная отрасль Украины замедлила рост

Новости » Экономика    23.09.2019 - 17:55
Строительная отрасль Украины замедлила рост
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Месячный рост замедлился до 8,9%

Объемы строительства в августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 8,9%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-августе рост составил 20,8%.

Строительная отрасль Украины замедлила рост

www.ukrstat.gov.ua

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2019 года составил 97,0 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 76,4% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 15,4% и 8,2% соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,7%. По данным Госстата, за январь-август промпроизводство выросло на 0,1%.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.

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