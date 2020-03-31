Строительная Группа "Синергия" ввела в эксплуатацию больше всех квартир в Киевской области

26 марта 2020, интернет-ресурс "МинФин" опубликовал "Рейтинг застройщиков пригорода Киева”, основанный на проведенном ранее исследовании рынка недвижимости за 3-4 квартал 2019 года, в котором приняли участие более 45 строительных компаний Киевской области.

Рейтинг застройщиков от портала "МинФин" был создан исключительно в интересах потребителей, с целью демонстрации потенциальным покупателям актуальной ситуации на рынке недвижимости. В рейтинге представлена статистическая информация о введенных в эксплуатацию объектах недвижимости застройщиками. Данные объективные количественные показатели предоставляют возможность потребителю самостоятельно дать оценку надежности работы строительных компаний на рынке, что значительно упростит выбор при покупке квартиры. Рейтинг составлен на основе официальной информации о новых объектах жилой недвижимости, которые были построены и введены в эксплуатацию за отчетный период. В качестве подтверждения, редакция интернет-ресурса запрашивала у участников рейтинга сертификат или декларацию ДАБИ о введении в эксплуатацию указанных ими объектов недвижимости.

Так, по итогам 3-4 квартала 2019 года, Строительная группа "Синергия" опередила всех в Киевской области по количеству сданных квартир - 1204 квартиры в 8-ми домах в жилых комплексах комфорт-класса - “Green Side”, “City Park” и “Синергия 3+”, а это более 75 252 кв. м. жилья. За основу рейтинга “Минфин” взял количество введенных в эксплуатацию домов, а по данному показателю Синергия расположилась на 2-м месте. В целом, застройщик за период с 2010 года по конец 2019 года, как сообщает "МинФин", ввел в эксплуатацию 30 домов в 7-ми жилых комплексах. Эти достижения позволяют говорить о том, что Строительная Группа "Синергия" является одним из лидеров рынка недвижимости в Киевской области.

Такие результаты еще раз подтверждают то, что Строительная Группа "Синергия" - надежный застройщик и ответственная компания, которую выбирают потребители и доверяют инвесторы.

“Мы в очередной раз подтвердили статус надежной строительной компании. Ведущая в рейтинге отражает устойчивое финансовое состояние «Синергии» и стабильно высокую позицию на рынке. Это особенно важно во время кризиса, который сейчас переживает вся экономика страны”, — прокомментировал рейтинг Генеральный директор Строительной Группы “Синергия” Игорь Оверко. — “В условиях, когда бизнесы вынуждены частично или полностью закрываться, только крупнейшие выживут, продолжат работать и не подведут своих инвесторов. Компании, которые имеют активы и осуществляют строительство за свой счет, смогут завершить начатые объекты даже в новых условиях на рынке”.

Игорь Оверко также добавил, что “Синергия” обладает достаточным количеством финансового ресурса, доверие банков, производственные активы и многолетнюю хорошую репутацию.

“Поэтому мы продолжаем активно работать на своих объектах. В связи с мировой пандемией, мы не прекращали работу на строительных площадках. Возведение домов продолжается. Мы строим качественное жилье со всей необходимой инфраструктурой, соблюдая высокую дисциплину по сдаче объектов в эксплуатацию. Отделы продаж СГ “Синергия”, как и вся страна, находятся на карантине, но продолжают работать из дома», — сообщил директор Строительной Группы “Синергия”.