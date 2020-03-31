Будівельна Група “Синергія” ввела в експлуатацію більше всіх квартир у Київській області

26 березня 2020 року, інтернет-ресурс “МінФін” опублікував “Рейтинг забудовників передмістя Києва” відповідно до проведених досліджень ринку нерухомості за 3-4 квартал 2019 року, у якому взяли участь більше 45 представників ринку нерухомості передмість столиці України

Рейтинг забудовників від порталу “МінФін” був створений в інтересах споживачів. Його головним завданням було продемонструвати потенційним покупцям загальну ситуацію на ринку нерухомості. А також надати статистичну інформацію щодо зданих об’єктів для оцінки надійності забудовників, що значно полегшує вибір при покупці квартири. Рейтинг складений на основі офіційної інформації про нові об'єкти житлової нерухомості, які були побудовані та введені в експлуатацію за звітний період. В якості підтвердження брали до уваги сертифікат або декларацію ДАБІ про введення в експлуатацію об’єктів нерухомості.

Так, за підсумками 3-4 кварталу 2019 року, Будівельна група "Синергія" випередила усіх в Київській області за кількістю зданих квартир — 1204 квартири в 8-ми будинках в житлових комплексах комфорт-класу — «Green Side», «City Park» та «Синергія 3+», а це більше 75 252 кв. м. житла. За основу рейтингу «Мінфін» брав кількість будинків, за даним показником Синергія розташувалася на 2-му місці. Загалом, забудовник за період з 2010 року по кінець 2019 року, як повідомляє "МінФін", ввів в експлуатацію 30 будинків в 7-ми житлових комплексах, що дозволяє говорити про те, що Будівельна Група "Синергія" є одним із лідерів ринку нерухомості Київської області.

Такі результати ще раз підтверджують те, що Будівельна Група "Синергія" — надійний забудовник та відповідальна компанія, яку обирають споживачі й довіряють інвестори.

"Ми вкотре підтвердили статус надійної будівельної компанії. Провідне місце в дослідженні відображає стійкий фінансовий стан "Синергії" та стабільно високу позицію нашої компанії на ринку. Це особливо важливо під час кризи, яку нині переживає вся економіка країни, – прокоментував рейтинг Генеральний директор Будівельної Групи "Синергія" Ігор Оверко. – "В умовах, коли бізнеси вимушені частково чи повністю закриватися, лише найбільші виживуть, продовжать працювати та не підведуть своїх інвесторів. Компанії, які мають активи та здійснюють будівництво за свій рахунок, зможуть завершити розпочаті об'єкти навіть за нових обставин на ринку".

Ігор Оверко також додав, що "Синергія" має достатню кількість фінансового ресурсу, довіру у банків, виробничі активи та багаторічну гарну репутацію:

"Ми продовжуємо активно працювати на своїх об’єктах. У зв’язку зі світовою пандемією, ми не припиняли роботу на будівельних майданчиках. Зведення будинків триває. Ми будуємо якісне житло з усією необхідною інфраструктурою, дотримуючись високої дисципліни щодо здачі об’єктів в експлуатацію. Відділи продажів БГ "Синергія", як і вся країна, перебувають на карантині, але продовжують працювати з дому", – повідомив генеральний директор Будівельної групи "Синергія".