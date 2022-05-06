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Строго воспрещено. Киевлянам пригрозили штрафами за посещение лесов и лесопарков

Фото: Киевлянам пригрозили штрафами за посещение лесов и лесопарков (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Леса и лесопарки столицы киевлянам запретил посещать на период военного положения городской голова Виталий Кличко. За нарушения будут штрафовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный портал Киева.

Кличко подписал распоряжение о запрете на посещение лесов Киева населением. Кроме того, въезд в них запретили для транспортных средств и другой техники. Исключение – транспорт ВСУ и других военных формирований, а также коммунальная техника.

Запрет был введен, чтобы уменьшить угрозу возникновения пожаров в лесах и минимизацию их последствий. В Киевсовете в очередной раз напомнили и о запрете сжигать сухостой, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность.

"Согласно статье 77-1 КУоАП штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных дорог и железных дорог, парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах:

  • для граждан: 180 – 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн);
  • для должностных лиц: 900 – 1260 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн).

Штраф за сжигание растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда составляет:

  • для граждан: 360 – 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 – 12240 грн);
  • для должностных лиц: 1260 – 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21420 – 30600 грн)", – говорится в сообщении.

К слову, глава Киевской ОВА Павлюк оценил вероятность повторного наступления РФ на столицу.

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Виталий КличкоКГГАКиев