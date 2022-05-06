Суворо заборонено. Киянам пригрозили штрафами за відвідування лісів та лісопарків

Кличко підписав розпорядження про заборону відвідувати ліси Києва населенню. Окрім того, в'їзд до них заборонили для транспортних засобів та іншої техніки. Виняток – транспорт ЗСУ та інших військових формувань і комунальна техніка.

Заборону запровадили, щоб зменшити загрозу виникнення пожеж у лісах і мінімізацію їхніх наслідків. У Київраді вкотре нагадали і про заборону палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність.

"Згідно зі статтею 77-1 КУпАП штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах складає:

для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн);

для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн).

Штраф за випалювання рослинності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду складає: