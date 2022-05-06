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Суворо заборонено. Киянам пригрозили штрафами за відвідування лісів та лісопарків

Фото: Киянам пригрозили штрафами за відвідування лісів та лісопарків (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Ліси та лісопарки столиці киянам заборонив відвідувати на період воєнного стану міський голова Віталій Кличко. За порушення штрафуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний портал Києва.

Кличко підписав розпорядження про заборону відвідувати ліси Києва населенню. Окрім того, в'їзд до них заборонили для транспортних засобів та іншої техніки. Виняток – транспорт ЗСУ та інших військових формувань і комунальна техніка.

Заборону запровадили, щоб зменшити загрозу виникнення пожеж у лісах і мінімізацію їхніх наслідків. У Київраді вкотре нагадали і про заборону палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність.

"Згідно зі статтею 77-1 КУпАП штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах складає:

  • для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн);
  • для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн).

Штраф за випалювання рослинності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду складає:

  • для громадян: 360 – 720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (6120 – 12240 грн);
  • для посадових осіб: 1260 – 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (21420 – 30600 грн)", – ідеться в повідомленні.

До слова, голова Київської ОВА Павлюк оцінив імовірність повторного наступу РФ на столицю.

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Віталий КличкоКМДАКиїв