Стрижевская уволена с должности заместителя генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в среду, 18 сентября, уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, она была уволена по статье 9 закона Украины "О прокуратуре".

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 закона Украины "О прокуратуре", 18 сентября 2019 подписал приказ об увольнении с должности заместителя генерального прокурора А. Стрижевской", - говорится в сообщении.

Отметим, Анжела Стрижевская была назначена заместителем генерального прокурора 8 июля 2016 года. До этого она занимала пост начальника управления реформ и обеспечения качества работы Генпрокуратуры. В 2005 году Стрижевская была судьей Печерского районного суда Киева и выносила решение об аресте политика Бориса Колесникова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в служебном кабинете заместителя главы Генеральной прокуратуры Анжелы Стрижевской были обнаружены прослушивающие спецсредства.

Кроме того, в июле 2016 года бывшую судью Печерского районного суда Киева Анжелу Стрижевскую назначили заместителем генерального прокурора Украины.