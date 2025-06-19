У Стрийському ТЦК помер чоловік: що каже обласний військкомат

За даними обласного військкомату, вчора, 17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліцією був запрошений військовозобов’язаний Науменко Олексій Анатолійович 1975 року народження. У громадянина був відсутній військово-обліковий документ.

Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП, а будь-які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні.

Смерть чоловіка в ТЦК

Як пояснили в ТЦК, близько 00:55, 18 червня, Науменко поскаржився на пекучий біль в області серця. Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу.

Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані.

"Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів. Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків - інфаркт", - повідомили військові.

Слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла громадянина Науменка зовнішніх тілесних ушкоджень не виявила. Решта обставин з’ясовуються.

"По даному факту призначено службове розслідування. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного", - додали в військкоматі.