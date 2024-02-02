Стрітення Господнє. Якою буде погода в Україні сьогодні

"На Стрітення в Україні буде хмарно, але не холодно. Температура повітря протягом дня становитиме +1...+5 градусів у більшості областей", - розповіла синоптик.

Синоптик зазначила, що істотні опади малоймовірні хіба невеликий мокрий сніг пройде в навколокарпатських областях та на сході України.

"Характерною особливістю завтрашнього дня буде сильний північно-західний вітер, подекуди пориви до 15-20 м/с", - констатувала вона.

Погода на Стрітення Господнє 2024 в Києві

У Києві Стрітення також обіцяє бути із рвучким вітром, проте без опадів, навіть із проясненнями.

"Протягом дня температура повітря в столиці коливатиметься в межах +3, +4 градусів", - зазначила Діденко.

Стрітення Господнє 2024

Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва - 25 грудня замість 7 січня, Водохреще - 6 січня замість 19-го, а Стрітення Господнє 2 лютого замість 15 лютого. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.

Зазначимо, раніше на Стрітення співали язичницькі пісні-змови на тепле літо, а ще ворожили. Період від Стрітення до Благовіщення вважався біологічною межею зимоборства. У церкві напередодні Стрітення освячували свічки. Наші пращури протягом року зберігали їх на покуті або вплітали в дідухи. Вірили, що такі свічки оберігають будинок від бурі, зливи чи смерчу, а родину – від наврочення. Також у цей день святять воду. Докладніше - у матеріалі.