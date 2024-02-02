Сретение Господне. Какой будет погода в Украине сегодня

"На Сретение в Украине будет облачно, но не холодно. Температура воздуха в течение дня будет +1...+5 градусов в большинстве областей", - рассказала синоптик.

Синоптик отметила, что существенные осадки маловероятны, разве небольшой мокрый снег пройдет в околокарпатских областях и на востоке Украины.

"Характерной особенностью завтрашнего дня будет сильный северо-западный ветер, иногда порывы до 15-20 м/с", - констатировала она.

Погода на Сретение Господне 2024 в Киеве

В Киеве Сретение также обещает быть с порывистым ветром, но без осадков, даже с прояснениями.

"В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +3, +4 градуса", - отметила Диденко.

Сретение Господне 2024

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, "переехал" на 6-е. То же касается и Рождества - 25 декабря вместо 7 января, Крещение - 6 января вместо 19-го, а Сретение Господне 2 февраля вместо 15 февраля. То есть теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января.

Отметим, раньше на Сретение пели языческие песни-заговоры на теплое лето, а еще гадали. Период от Сретения до Благовещения считался биологическим пределом зимоборства. В церкви накануне Сретения освящали свечи. Наши предки в течение года хранили их на покуте или вплетали в дидухи. Верили, что такие свечи оберегают дом от бури, ливня или смерча, а семью - от сглаза. Также в этот день святят воду. Подробнее - в материале.