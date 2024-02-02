RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сретение Господне. Какой будет погода в Украине сегодня

Фото: какой будет погода в Украине на Сретение Господне 2 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Сретение Господне 2024 в Украине будет относительно тепло, хотя без облаков не обойдется. Правда, осадков ждать сегодня, 2 февраля, не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На Сретение в Украине будет облачно, но не холодно. Температура воздуха в течение дня будет +1...+5 градусов в большинстве областей", - рассказала синоптик.

Синоптик отметила, что существенные осадки маловероятны, разве небольшой мокрый снег пройдет в околокарпатских областях и на востоке Украины.

"Характерной особенностью завтрашнего дня будет сильный северо-западный ветер, иногда порывы до 15-20 м/с", - констатировала она.

Погода на Сретение Господне 2024 в Киеве

В Киеве Сретение также обещает быть с порывистым ветром, но без осадков, даже с прояснениями.

"В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +3, +4 градуса", - отметила Диденко.

Сретение Господне 2024

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, "переехал" на 6-е. То же касается и Рождества - 25 декабря вместо 7 января, Крещение - 6 января вместо 19-го, а Сретение Господне 2 февраля вместо 15 февраля. То есть теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января.

Отметим, раньше на Сретение пели языческие песни-заговоры на теплое лето, а еще гадали. Период от Сретения до Благовещения считался биологическим пределом зимоборства. В церкви накануне Сретения освящали свечи. Наши предки в течение года хранили их на покуте или вплетали в дидухи. Верили, что такие свечи оберегают дом от бури, ливня или смерча, а семью - от сглаза. Также в этот день святят воду. Подробнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве