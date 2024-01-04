Стримуючи зростання тарифів, держава забезпечує розвиток економіки, - експерт

"За два роки повномасштабної війни в Україні ми зіткнулися з тим, що чиновники в держмонополіях, прикриваючись війною, перестали обговорювати з громадськістю рішення у тарифній політиці. Але самій державі буде вигідно, якщо рішення, які ухвалюються про фінансові плани державних монополій, виносяться на громадське тому, що саме громадськість і бізнес, як основні клієнти, можемо підказати, чи витрачаються гроші ефективно, на що вони витрачаються, і які є інші ресурси, щоб їх використовувати", - пояснив Каленков.

Він підкреслив: держава повинна також відігравати свою роль, не усуваючись від дій цих суб'єктів господарювання, і допомагаючи їм з реструктуризацією боргів - адже в нинішніх непростих умовах компаніям важко залучати фінансовий ресурс.

"Можливості Укрзалізниці або Укренерго залучати кошти на зовнішніх ринках обмежені. І тут держава на найвищому рівні може у переговорах з нашими партнерами, міжнародними фінансовими інститутами допомогти і Укрзалізниці, і Укренерго акумулювати, залучити кошти від наших партнерів на пільгових умовах, реструктуризацію тощо", - зазначив Каленков.

Експерт також вважає, що тарифною політикою держава виконує важливу функцію підтримки економіки. І якщо влада допомагає залучити кошти партнерів на фінансування УЗ чи реструктуризацію боргів "Укренерго", щоб стримати чи знизити тарифи, то це безпосередньо підтримує бізнеси, які ще працюють, зберігають робочі місця та сплачують податки.

"Якщо підприємство щось возить та споживає електроенергію - значить, воно працює, значить, йому потрібно допомогти з боку держави. Це буде суперефективно, принесе плоди та компенсує державі всі витрати. А прозорість, обговорення фінпланів, планів інвестицій, тарифної політики дозволить державі насамперед підвищити ефективність управління цими активами", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, НКРЕКУ підвищила тариф "Укренерго" на послуги з передачі з 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год. Також підвищили тариф на диспетчерське управління до 104,57 грн/мВт-год.