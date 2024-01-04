Сдерживая рост тарифов, государство обеспечивает развитие экономики, - эксперт

"За два года полномасштабной войны в Украине мы столкнулись с тем, что чиновники в госмонополиях, прикрываясь войной, перестали обсуждать с общественностью решения в тарифной политике. Но самому государству будет выгодно, если решения, которые принимаются о финансовых планах государственных монополий, выносятся на общественное обсуждение. Потому что именно общественность и бизнес, как основные клиенты, можем подсказать, тратятся ли деньги эффективно, на что они тратятся, и какие есть другие ресурсы, чтобы их использовать", - пояснил Каленков.

Он подчеркнул: государство должно тоже играть свою роль, не отстраняясь от действий этих хозяйствующих субъектов, и помогая им с реструктуризацией долгов - ведь в нынешних непростых условиях компаниям тяжело привлекать финансовый ресурс.

"Возможности Укрзализныци или Укрэнерго привлекать денежные средства на внешних рынках ограничены. И здесь государство на самом высоком уровне может в переговорах с нашими партнерами, международными финансовыми институтами помочь и Укрзализныце, и Укрэнерго аккумулировать, привлечь денежные средства от наших партнеров на льготных условиях, реструктурировать долги и т.д", - отметил Каленков.

Эксперт также считает, что тарифной политикой государство выполняет важную функцию поддержки экономики. И если власть помогает привлечь средства партнеров на финансирование УЗ или реструктуризацию долгов "Укрэнерго", чтобы сдержать или снизить тарифы, то это напрямую поддерживает бизнесы, которые еще работают, сохраняют рабочие места и платят налоги.

"Если предприятие что-то возит и потребляет электроэнергию - значит, оно работает, значит, ему нужно помочь со стороны государства. Это будет суперэффективно, принесет плоды и компенсирует государству все затраты. А прозрачность, обсуждение финпланов, планов инвестиций, тарифной политики позволит государству прежде всего повысить эффективность управления этими активами", - резюмировал Каленков.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф "Укрэнерго" на услуги по передаче с 1 января 2024 года до 528,57 грн/МВт-час. Также повысили тариф на диспетчерское управление до 104,57 грн/мВт-ч.