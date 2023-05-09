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Для стримування агресії: США розмістили винищувачі F-22 Raptor в Естонії

Фото: США розмістили в Естонії винищувачі F-22 Raptor (usafe.af.mil)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки розгорнули винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor в Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військово-повітряні сили США.

8 травня, винищувачі п'ятого покоління військово-повітряних сил США F-22 Raptor, які підтримують місію об’єднаного повітряного командування НАТО з захисту східного флангу розмістили на авіабазі Емарі в Естонії.

"F-22 Raptor ВПС США стримують агресію над балтійським небом", - зазначили в ВПС США.

Раніше ми писали, міністерство оборони США погодилося продати Польщі 24 винищувачі F-22 Raptor за символічний долар.

Нагадаємо, американські винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 біля Аляски.

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Сполучені Штати АмерикиЕстонія