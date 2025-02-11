Стрімкий маневр: десантники показали наступальні дії в Курській області

Управління оприлюднило відео, як відбувалися наступальні дії підрозділів ДШВ та інших складових сил ЗСУ.

"В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення", - йдеться в повідомленні.

Наступальні дії відбувалися у тісній взаємодії з підрозділами сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення.

Курська операція

Нагадаємо, ЗСУ почали операцію в Курській області 6 серпня. Як заявив головнокомадувач ЗСУ Олександр Сирський, за 6 місяців активних бойових дій на території РФ загальні втрати російських військ у живій силі склали понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч - убитими. За його словами, це найбільш підготовлені російські війська. Зазнало розгрому й угруповання північнокорейських найманців.

Під час операції взято в полон 924 військових армії РФ. Поповнення обмінного фонду дозволило визволити частину наших військовослужбовців, зокрема тих, хто перебував у неволі з весни 2022 року.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що курська операція Сил оборони, яка триває вже пів року, дала два важливих уроки світовій спільноті: "Перший - не боятися Путіна; другий - вірити в здатність України перемогти".