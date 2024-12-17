Стримати ціни на ліки: у Раді можуть обмежити монополію фармацевтичних дистриб’юторів

До законопроєкту №11493 у Верховній Раді підготували поправку, яка обмежує закупівлю одним дистриб’ютором одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків 20% обсягу від його повного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Телеграф ".

Зазначається, що таке обмеження продиктовано тим, що ринок фармацевтичної дистриб’юції монополізований: понад 90% ринку контролюють всього дві компанії - "БаДМ" та "Оптіма-Фарм".

Крім того, контролю та обмежень потребує і роздрібна торгівля ліками, більшу частину якої нині контролюють п’ять найбільших так званих «аптечних мереж».

Зараз в Україні працюють близько 18 000 аптек, але понад 90% ринку фармацевтичної дистриб’юції ліків контролюється лише двома компаніями – "БаДМ" та "Оптіма-Фарм, ЛТД", які збільшили середній розмір націнок з 4,5% у 2021 році до 12% у 2024-му.

Дохід цих компаній збільшився у 6 разів, і у 2023 році він склав для «БаДМ» 57,6 млрд грн, для "Оптіма-Фарм, ЛТД" - 56,7 млрд грн. За підсумками цього року їх дохід буде ще більшим.

Власник "Оптіма-Фарм, ЛТД" - Андрій Губський, брат колишнього депутата Богдана Губського і людина з орбіти Віктора Медведчука. Кінцевими бенефіціарами "БаДМ" є Олександр Дитятковський, а також Олександр та Ігор Суходольські. Причому Дитятковський мешкає за межами України.

Цього року обидві компанії виплатили своїм власникам дивіденди: "Оптіма" 2,9 млрд грн, "БаДМ" – 2,3 млрд грн. Ймовірно, виплата таких значних сум була зумовлена тим, що у червні 2024 року АМКУ розпочав розгляд справи проти двох монополістів, їм загрожують штрафи у розмірі 5,4 млрд грн для "Оптіми" і 6 млрд грн для "БаДМу". Крім того, ці кошти, не виключено, будуть виведені за кордон, де перебувають деякі з власників компаній.

"Рішенням мав би стати суворий контроль держави над прозорістю угод між виробниками, дистриб’юторами та аптеками і заборона на маркетингові договори", - зазначає видання.

Поправка до урядового законопроєкту №11493 може обмежити об’єми закупки ліків дистриб’юторами до 20%, що має розвинути конкуренцію, яка дозволить знизити ціни.