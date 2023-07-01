Стріляють в екстрених випадках. Окупант поскаржився на нестачу озброєння від РФ (перехоплення)

За словами росіянина, у них залишилася мала боєприпасів, і вони використовують їх лише у крайніх випадках. Крім того, останнім часом збільшилася інтенсивність обстрілів з боку ЗСУ.

"Боєприпасів у нас дві машини залишилося, 2 бк і все, голяка. Чисто в екстрених випадках стріляємо. Ось чвкшники їздять на машині обмінюються у танкістів на всяку фігню", - розповів окупант.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов оккупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття .

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