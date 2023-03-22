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Стріляв із балкона багатоповерхівки: в Ірпені затримали хулігана

Фото: поліцейські затримали чоловіка, що стріляв з балкону в Ірпені (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 березня,в Ірпені затримали чоловіка, що стріляв з восьмого поверху багатоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова.

"Інцидент трапився у дворі багатоповерхівки. Правоохоронці з’ясували, що постріли здійснив мешканець однієї з квартир", - повідомив Нєбитов.

Фото: поліцейські затримали чоловіка, що стріляв з балкону в Ірпені (t.me/andrii_nebytov)

За його словами, 43-річного чоловіка розшукали недалеко від місця проживання. У стрільця виявили стартовий пістолет та холодну зброю.

Крім того, під час затримання зловмисник намагався чинити злісну непокору законному розпорядженню поліцейського.

Нагадаємо, у Броварах затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчину у вбиральні ТРЦ.

Раніше ми також повідомляли, що ДБР затримали посадовця Міноборони на отриманні хабаря за зняття з військового обліку.

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