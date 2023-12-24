Стрілянина в Празі: під час обшуків у нападника вдома знайшли вибухівку

Вдома у 24-річного студента, який влаштував стрілянину в центрі Праги, правоохоронці під час обшуків знайшли вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International .

Речник чеської поліції Ян Данек зазначив, що в будинку у селищі Гостунь, де проживав стрілець, працівниками правоохоронних органів було виявлено під час обшуку саморобний вибуховий пристрій.

Стверджується, що оперативники також виявили газові балони із відкритими вентилями. Ймовірно, злочинець таким чином мав намір підірвати житло.

Стрілянина в центрі Праги

21 грудня в університеті в центрі Праги чоловік вчинив стрілянину. Спочатку повідомлялося про 10 жертв, проте пізніше ввечері місцеві правоохоронці уточнили, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи.

За словами начальника поліції Чехії Мартіна Вондрашека, нападник скоїв самогубство, коли по ньому вели вогонь правоохоронці. Стрільцем виявився 24-річний студент філософського факультету Давид Козак.