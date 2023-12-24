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Стрельба в Праге: во время обысков у нападающего дома нашли взрывчатку

Чехия, Воскресенье 24 декабря 2023 23:32
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Стрельба в Праге: во время обысков у нападающего дома нашли взрывчатку Фото: у студента, устроившего стрельбу в Праге, нашли взрывчатку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Дома у 24-летнего студента, устроившего стрельбу в центре Праги, правоохранители во время обысков обнаружили взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Спикер чешской полиции Ян Данек отметил, что в доме в поселке Гостунь, где проживал стрелок, сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено во время обыска самодельное взрывное устройство.

Утверждается, что оперативники обнаружили газовые баллоны с открытыми вентилями. Вероятно, преступник таким образом намеревался взорвать жилье.

Стрельба в центре Праги

21 декабря в университете в центре Праги мужчина устроил стрельбу. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако позже вечером местные правоохранители уточнили, что стрелок убил по меньшей мере 15 человек и ранил по меньшей мере 24 человека.

По словам начальника полиции Чехии Мартина Вондрашека, нападавший совершил самоубийство, когда по нему вели огонь правоохранители. Стрельцем оказался 24-летний студент философского факультета Давид Козак.

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