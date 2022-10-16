Стрілянина на полігоні під Бєлгородом: ЗМІ дізналися можливу причину

Причиною масового вбивства на полігоні у селі Солоти Білгородської області міг бути конфлікт на релігійному ґрунті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra .

Неназване джерело видання розповіло, що конфлікт на полігоні почався з наміру трьох солдатів - дагестанця, азербайджанця та адигейця - написати рапорт про те, що вони більше не хочуть служити. Вони пояснили свій намір тим, що це "не їхня війна".

За даними Astra, після цього підполковник Андрій Лапін зібрав усіх солдатів на полігоні та заявив, що це нібито "священна війна". У відповідь військовослужбовці таджицького походження наголосили, що священна війна - це війна мусульман проти невірних.

"Лапін сказав, що "Аллах, значить, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якою ти дав присягу". Фраза дуже багатьох шокувала - з тих, хто там стояв на плацу. Тому що у нас і з офіцерського складу є мусульмани - і башкири, і татари", - додало джерело видання, цитуючи фразу підполковника країни-агресора.

У розповіді стверджується, що після такої заяви троє вихідців з Таджикистану "сказали іншим мусульманам відійти вбік, розгорнули свої автомати, вбили підполковника Лапіна та відкрили безладну стрілянину, вбивши ще 29 людей". Двох нападиків убили, а третьому вдалося втекти з пораненням.

При цьому, за інформацією джерела видання, імена можливих убивць - старший сержант Бікзот, молодший сержант Амі (йому нібито вдалося втекти) та Ануше.