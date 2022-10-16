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Стрельба на полигоне под Белгородом: СМИ узнали возможную причину

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Воскресенье 16 октября 2022 17:23
Стрельба на полигоне под Белгородом: СМИ узнали возможную причину Иллюстративное фото: СМИ узнали возможную причину стрельбы на полигоне под Белгородом (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Причиной массового убийства на полигоне в селе Солоти Белгородской области мог быть конфликт на религиозной почве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Неназванный источник издания рассказал, что конфликт на полигоне начался с намерения трех солдат - дагестанца, азербайджанца и адыгейца - написать рапорта о том, что они больше не хотят служить. Они объяснили свое намерение тем, что это "не их война".

По данным Astra, после этого подполковник Андрей Лапин собрал всех солдат на полигоне и заявил, что это якобы "священная война". В ответ военноуслужащие таджикского происхождения отметили, что священная война - это война мусульман против неверных.

"Лапин сказал, что "Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу". Фраза очень многих повергла в шок - из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане - и башкиры, и татары", - добавил источник издания, цитируя фразу подполковника страны-агрессора.

В рассказе утверждается, что после такого заявления трое выходцев из Таджикистана "сказали другим мусульманам отойти в сторону, развернули свои автоматы, убили подполковника Лапина и открыли беспорядочную стрельбу, убив еще 29 человек". Двух нападавших убили, а третьему удалось сбежать с ранением.

При этом, по информации источника издания, имена предполагаемых убийц - старший сержант Бикзот, младший сержант Ами (ему якобы удалось скрыться) и Ануше.

Напомним, ранее стало известно, что на российском полигоне под Белгородом солдаты открыли стрельбу из пулеметов, в результате чего 11 человек погибли, 15 пострадали.

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