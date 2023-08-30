ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стрілянина з патрульними в Дніпрі: у крові загиблого виявили алкоголь

Дніпро, Середа 30 серпня 2023 19:16
UA EN RU
Стрілянина з патрульними в Дніпрі: у крові загиблого виявили алкоголь Фото: у загиблого під час стрілянини в Дніпрі виявили алкоголь в крові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова

У крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі, виявили алкоголь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела РБК-Україна, в крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. В сечі - на рівні 2,78 проміле. Як додало джерело, це приблизно одна випита пляшка горілки.

Що сталось?

Вчора, 29 серпня, в Дніпрі сталась стрілянина за участі правоохоронця. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Згідно з попередніми даними, поліція намагалась зупинити елітний автомобіль в середмісті, після того, як було зафіксовано порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку під час якої правоохоронець вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці від поранень.

Патрульного було затримано після інциденту. Зокрема на ситуацію відреагував й міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Водночас прес-секретар теруправління ДБР Полтави Олександр Білка у коментарі РБК-Україна повідомив, що працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Днипро стрельба в Днепре
NEWS
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше