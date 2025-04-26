"Стріляєш по FPV-дрону - стаєш ціллю". ДПСУ показали, як працюють ударні екіпажі

Підрозділ операторів FPV-дронів бригади ДПСУ "Гарт" виконує бойові завдання на Вовчанському напрямку. Бійці мають різноманітні місії за будь-якої погоди та в будь-який час доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як розповіли в ДПСУ, в бригаді працюють 2 екіпажі підрозділу "Скорпіон": денний та нічний. Вони роблять все: від підготовки дронів до вильоту й до ураження ворожих цілей.

Оператори поділились історіями про особливості своїх "рейсів", труднощі, які можуть підстерігати дрони під час завдань, і про те, як вони виявляють ворога.

"Це FPV-дрон із діагоналлю 7 дюймів. Лише одна камера на такому дроні коштує близько 30 тисяч гривень. Але ця "пташка" здатна побачити ворога навіть у суцільній темряві чи у вечірніх сутінках", - зауважив прикордонник із позивним "Малий".

Колишній артилерист із позивним "Сутік" розповів, що дронарі в їхньому підрозділі постійно вдосконалюють навички. За його словами, він сам розпочинав із "Мавіка", потім захопився FPV-дронами, пройшов два курси навчання і досі постійно тренується.

"Цікавіше заходити в укриття, працювати з мікроконтролем", - ділиться "Сутік".

Водночас прикордонники показали роботу прикордонника з позивним "Джек", який вночі вилітає на позиції ворога дроном із тепловізійною камерою.

"Камера бачить усе, що випромінює тепло, чітко підсвічуючи піхоту і техніку. Іноді здалеку можна сплутати ворога з кабанами чи іншими тваринами, яких також видно в тепловізорі. Тож часто доводиться підлітати ближче для точного розпізнавання", - каже "Джек".

Інший оператор БПЛА, із позивним "Крамаха", розповів, що працює денним дроном. Він добре знає цей район, основні стежки та укриття противника, тому уважно шукає цілі.

"Буває, що ворог починає стріляти в наші дрони, щойно чує звук. Такі стрільці одразу стають нашими пріоритетними цілями", - наголосив "Крамаха".