Стрихарский: защитить украинцев, которые вкладывают средства в покупку квартиры, поможет законопроект

Народный депутат Украины от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Стрихарский стал соавтором проекта закона о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем (№5091).

Об этом Стрихарский сообщил во время брифинга в парламенте.

По его словам, законопроект является крайне важным для государства и должен защитить права граждан и вложенных ими в строительство жилья собственных средств.

"Этот законопроект несет в себе три позитивных изменения для государства, для физических и юридических вкладчиков, а также для застройщика. Подразумевается, что государство получает прозрачную регистрации на начале строительства жилья, которое регистрирует застройщик во время купли-продажи. Это дает возможность отслеживать все продажи застройщика и покупки инвестора", - отметил Стрихарский.

По словам политика, такой революционный законопроект отразит в полном объеме всю ситуацию на украинском рынке застройщиков, которая будет содержаться в единой регистрационной системе.

"Принятие законопроекта защитит простого украинца, который вкладывает собственные заработанные средства в покупку квартиры и даст возможность получить регистрационные права на приобретенное жилье, которое еще не построено. Это существенно усилит защиту прав инвесторов в случае возникновения проблем у застройщика и предоставит им государственные гарантии", - подчеркнул Стрихарский.

Депутат также отметил, что этот законопроект позволит отразить тех застройщиков, которые непорядочно ведут себя на рынке и вводят в заблуждение людей. По его убеждению, порядочные застройщики, которые четко выполняют свои обязательства перед инвесторами, смогут дальше продолжать свою деятельность, а вот непорядочным придется уйти с рынка.

"Как председатель подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, считаю этот законопроект очень важным сегодня и полностью его поддерживаю. Убежден, что такой важный законопроект для общества будет поддержан как в профильном комитете, так и в сессионном зале", - подчеркнул Стрихарский.