Стріхарський: захистити українців, які вкладають кошти в купівлю квартири, допоможе законопроект

Народний депутат України від "Слуги народу", голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Стріхарський став співавтором проекту закону про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (№5091).

Про це Стріхарський повідомив під час брифінгу в парламенті.

За його словами, законопроект є вкрай важливим для держави й має захистити права громадян та вкладених ними у будівництво житла власних коштів.

"Цей законопроект несе в собі три позитивних зміни для держави, для фізичних та юридичних вкладників, а також для забудовника. Мається на увазі, що держава отримує прозору реєстрацію на початку будівництва житла, яке реєструє забудовник під час купівлі-продажу. Це дає можливість відстежувати всі продажі забудовника і покупки інвестора", - зауважив Стріхарський.

За словами політика, такий революційний законопроект відобразить у повному обсязі всю ситуацію на українському ринку забудовників, яка буде міститися в єдиній реєстраційній системі.

"Прийняття законопроекту захистить простого українця, який вкладає власні зароблені кошти в купівлю квартири й дасть можливість отримати реєстраційні права на придбане житло, яке ще не побудоване. Це суттєво посилить захист прав інвесторів в разі виникнення проблем у забудовника і надасть їм державні гарантії", - наголосив Стріхарський.

Депутат також зазначив, що цей законопроект дозволить відобразити тих забудовників, які непорядно поводяться на ринку і вводять в оману людей. На його переконання, порядні забудовники, які чітко виконують свої зобов’язання перед інвесторами, зможуть далі продовжувати свою діяльність, а от непорядним доведеться піти з ринку.

"Як голова підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вважаю цей законопроект дуже важливим сьогодні і повністю його підтримую. Переконаний, що такий важливий законопроект для суспільства буде підтриманий як в профільному комітеті, так і в сесійній залі", - наголосив Стріхарський.