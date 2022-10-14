Стріхарський: для всього світу наші воїни - приклад незламності духу, самовідданості та віри у державу

У жилах воїнів Збройних сил України тече кров українського козацького роду. Для всього світу вони є прикладом незламності духу, самовідданості та віри у свою державу, її світле майбутнє.

"Цей день нерозривно поєднаний з Днем українського козацтва та святом Покрови і не даремно, адже і Святий Покров Богородиці й козаки це завжди надійний захист. Багато років ви щодня бороните весь український народ та всю українську землю від російського агресора. Низький уклін всім тим, хто стоїть на варті не лише безпеки рідної землі - стримуючи ворога, а всієї європейської спільноти. Вклоняємося світлій пам’яті тих, хто у боротьбі за свободу та незалежність Української держави віддав найцінніше - своє життя", - написав Андрій Стріхарський.

Він також додав, що у жилах наших воїнів тече кров українського козацького роду. Для всього світу вони є прикладом незламності духу, самовідданості та віри у свою державу, її світле майбутнє.

"Нехай Пресвята Богородиця захищає вас від всього лиха та рятує від ворожої кулі. Щоб удома завжди чекали і дочекалися. Був надійний тил і мирне небо над головою! Слава захисникам і захисницям України", - додав нардеп.