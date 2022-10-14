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Стрихарский: для всего мира наши воины - пример несокрушимости духа, самоотверженности и веры в государство

Новина українською →
Пятница 14 октября 2022 13:03
Стрихарский: для всего мира наши воины - пример несокрушимости духа, самоотверженности и веры в государство Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Александр Мороз

В жилах воинов Вооруженных сил Украины течет кровь украинского казацкого рода. Для всего мира они пример несокрушимости духа, самоотверженности и веры в свое государство, его светлое будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

"Этот день неразрывно сочетается с Днем украинского казачества и праздником Покрова и не зря, ведь и Святой Покров Богородицы и казаки это всегда надежная защита. Многие годы вы ежедневно защищаете весь украинский народ и всю украинскую землю от российского агрессора. Низкий поклон всем тем, кто стоит на страже не только безопасности родной земли - сдерживая врага, а всего европейского сообщества. Поклоняемся светлой памяти тех, кто в борьбе за свободу и независимость Украинского государства отдал самое ценное - свою жизнь", - написал Андрей Стрихарский.

Он также добавил, что в жилах наших воинов течет кровь украинского казацкого рода. Для всего мира они являются примером несокрушимости духа, самоотверженности и веры в свое государство, его светлое будущее.

"Пусть Пресвятая Богородица защищает вас от всей беды и спасает от вражеского шара. Чтобы дома всегда ждали и дождались. Был надежный тыл и мирное небо над головой! Слава защитникам и защитницам Украины", - добавил нардеп.

Напомним, сегодня, 14 октября, Украина отмечает День защитников и защитниц. Это праздник в честь воинов, которые сейчас героически защищают нашу страну от российских оккупантов на земле и в небе, глубоко в тылу врага и на государственных границах.

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Вооруженные силы Украины Андрей Стрихарский
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