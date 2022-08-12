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Стрихарский: ВР должна поддержать законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья

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Пятница 12 августа 2022 14:28
Стрихарский: ВР должна поддержать законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья (№ 6458) в первом чтении за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, главу подкомитета ВР по вопросам жилищной политики и защиты инвестиций в объекты строительства Андрея Стихарского в Telegram.

По его словам, актуальность законопроекта связана, в первую очередь, с необходимостью обеспечить качественным жильем украинцев, которые потеряли дома, или дома которых пострадали во время боевых действий.

"По всей стране есть сотни разрушенных, поврежденных зданий, которые требуют восстановления и реконструкции. Харьков, Чернигов, Ирпень, Буча и другие города. Во-вторых, имеем аварийное состояние многоэтажек и в других городах страны, в том числе и в столице. Это разрушение фундаментов, усадки здания, несоответствие инженерных систем нормам, износ материалов, протекание крыш и тому подобное", - говорит Андрей Стрихарский.

Что обеспечит законопроект:

  • планирование комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов);
  • осуществление комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) в соответствии с генеральными планами;
  • информирование в режиме реального времени владельцев объектов о состоянии строительства, решение о любых мерах, утверждение документации и т. д.;
  • софинансирование мероприятий путем местного, государственного бюджетов, инвесторов застройщиков и других средств, не запрещенных законодательством;
  • гарантирование и защита права собственности и пользования на объекты недвижимого имущества, расположенные в пределах квартала (микрорайона) устаревшего жилого фонда, или гарантирование компенсации;
  • координация действий органов местного самоуправления по реализации проектов;
  • обеспечение контроля за соблюдением требований по созданию условий для безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский сообщал, что комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной раде поддержать законопроект о развитии сети надежных укрытий, которые будут защищать людей от воздушных и химических атак (№7398).

29 июля Верховная рада в целом приняла этот законопроект. Документ поддержали 280 депутатов.

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