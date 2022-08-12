Стрихарский: ВР должна поддержать законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять законопроект о комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилья (№ 6458) в первом чтении за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, главу подкомитета ВР по вопросам жилищной политики и защиты инвестиций в объекты строительства Андрея Стихарского в Telegram .

По его словам, актуальность законопроекта связана, в первую очередь, с необходимостью обеспечить качественным жильем украинцев, которые потеряли дома, или дома которых пострадали во время боевых действий.

"По всей стране есть сотни разрушенных, поврежденных зданий, которые требуют восстановления и реконструкции. Харьков, Чернигов, Ирпень, Буча и другие города. Во-вторых, имеем аварийное состояние многоэтажек и в других городах страны, в том числе и в столице. Это разрушение фундаментов, усадки здания, несоответствие инженерных систем нормам, износ материалов, протекание крыш и тому подобное", - говорит Андрей Стрихарский.

Что обеспечит законопроект: