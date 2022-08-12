Стріхарський: ВР має підтримати законопроект щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла

Комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти законопроект щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла (№ 6458) у першому читанні за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, голову підкомітету ВР з питань житлової політики та захисту інвестицій в об’єкти будівництва Андрія Стріхарського у Telegram .

За його словами, актуальність законопроекту пов'язана, в першу чергу, з необхідністю забезпечити якісним житлом українців, які втратили домівки, або будинки яких постраждали під час бойових дій.

"По всій країні маємо сотні зруйнованих, пошкоджених будівель, які потребують відбудови та реконструювання. Харків, Чернігів, Ірпінь, Бучу та інші міста. По-друге, маємо аварійний стан багатоповерхівок й в інших містах країни, в тому числі й в столиці. Це руйнування фундаментів, осідання будівлі, невідповідність інженерних систем нормам, зношеність матеріалів, протікання дахів тощо", - говорить Андрій Стріхарський.

Що забезпечить законопроект: