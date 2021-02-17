Стрихарский: возобновление конкурсов для госслужащих урегулирует ряд проблемных вопросов

Принятый парламентом законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для госслужащих позволит урегулировать ряд проблемных вопросов. Документ важен для работы государственной службы в целом.

Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" , соавтор законопроекта №4531 Андрей Стрихарский в Facebook.

Стрихарский также отметил, что проект Верховной радой был поддержан с его правками, которые касались вопросов, относительно урегулирования работы конкурсной комиссии, особенностей проведения конкурсов, защиты государственных служащих от политических увольнений и др.

"Данный законопроект был чрезвычайно важным, поэтому рад, что теперь ряд проблемных вопросов, касающихся государственной службы, будет урегулировано", - написал нардеп.

Напомним, Верховная рада приняла данный законопроект 16 февраля.

Согласно документу, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона объявляются конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом министров.

Как ранее сообщал нардеп Андрей Стрихарский, конкурсы на занятие должностей государственной службы является одним из международных обязательств Украины о проведении реформы государственного управления.