Стрихарский: конкурсы на должности госслужбы должны быть восстановлены

Конкурсы на занятие должностей государственной службы должны быть восстановлены. Это является одним из международных обязательств Украины в рамках проведения реформы государственного управления.
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", один из соавторов законопроекта №4531 Андрей Стрихарский во время заседания в Верховной раде.
"Убежден, что проведение конкурсов на должности государственной службы и назначения на должности государственной службы по результатам конкурса должно быть восстановлены. Понимаю, что существуют объективные организационные параметры, которые определяют временные рамки, в которые конкурсы на должности государственной службы могут быть объявлены и проведены. Однако, мы также имеем международные обязательства по проведению реформы государственного управления, поэтому существует необходимость восстановления конкурсов", - заявил Андрей Стрихарский.
в Течение пятой сессии девятого созыва обсудили и приняли за основу 334 голосами депутатов Проект Закона Украины,...Posted by Андрей Стріхарський on Thursday, February 4, 2021
По его словам, проект закона "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" позволит проводить конкурсы, обеспечивая равный доступ граждан к государственной службе.
"Кроме того, обеспечит политическую беспристрастность, законность и будет способствовать доверию общества; способствовать прозрачности, добропорядочности, эффективному и справедливому процессу отбора кандидатов и соответственно профессиональных государственных служащих станет больше", - отметил нардеп.
Как известно, сегодня народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4531. "За" проголосовали 334 нардепа.
В законе прописано, что конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми до вступления в силу этим законом заключили контракты о госслужбе на период действия карантина из-за коронавируса, объявляются:
А контракты о госслужбе на период действия карантина, заключенные до вступления в силу этим документом, действуют до назначения на должность чиновника по результатам конкурса, но не более:
Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что закон о всеукраинском референдуме (№ 3612), который парламент принял 26 января во втором чтении, позволит гражданам Украины самостоятельно определять направление развития государства путем электронного голосования.