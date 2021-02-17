Стріхарський: відновлення конкурсів для держслужбовців врегулює ряд проблемних питань

Ухвалений парламентом законопроект №4531 щодо відновлення конкурсів для держслужбовців дозволить врегулювати ряд проблемних питань. Документ важливий для роботи державної служби в цілому.

Про це написав народний депутат від "Слуги народу" , співавтор законопроекту №4531 Андрій Стріхарський у Facebook.

"Даний законопроект був надзвичайно важливим, тому радий, що тепер ряд проблемних питань, що стосуються державної служби, буде врегульовано", - написав нардеп.

Стріхарський також зазначив, що проект Верховною радою було підтримано з його правками, які стосувались питань, щодо врегулювання роботи конкурсної комісії, особливостей проведення конкурсів, захисту державних службовців від політичних звільнень тощо.