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Стріхарський: відновлення конкурсів для держслужбовців врегулює ряд проблемних питань

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 15:33
Стріхарський: відновлення конкурсів для держслужбовців врегулює ряд проблемних питань Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: РБК-Україна

Ухвалений парламентом законопроект №4531 щодо відновлення конкурсів для держслужбовців дозволить врегулювати ряд проблемних питань. Документ важливий для роботи державної служби в цілому.

Про це написав народний депутат від "Слуги народу", співавтор законопроекту №4531 Андрій Стріхарський у Facebook.

"Даний законопроект був надзвичайно важливим, тому радий, що тепер ряд проблемних питань, що стосуються державної служби, буде врегульовано", - написав нардеп.

Стріхарський також зазначив, що проект Верховною радою було підтримано з його правками, які стосувались питань, щодо врегулювання роботи конкурсної комісії, особливостей проведення конкурсів, захисту державних службовців від політичних звільнень тощо.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила даний законопроект 16 лютого.

Згідно з документом, протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом оголошуються конкурси на посади, що обіймають особи, з якими укладені контракти про проходження державної служби на період дії карантину, установленого Кабінетом міністрів.

Як раніше повідомляв нардеп Андрій Стріхарський, конкурси на зайняття посад державної служби є одним із міжнародних зобов’язань України щодо проведення реформи державного управління.

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