Стрихарский: урегулирование вопросов присоединения к инженерным сетям остановит коррупцию в строительстве

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Стрихарский совместно с другими депутатами стал соавтором проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов присоединения к инженерным сетям (№5183).
Об этом депутат сообщил в комментарии РБК-Украина.
"Вместе с коллегами зарегистрировали важный для строительной отрасли законопроект относительно урегулирования отдельных вопросов присоединения к инженерным сетям. Ведь сегодня несовершенное законодательство в вопросе присоединения к инженерным сетям новых объектов строительства в значительной степени ограничивает развитие строительной отрасли", - сказал Андрей Стрихарский.
По словам политика, этим законопроектом предлагается:
По убеждению Стрихарского, принятие этого проекта создаст условия для развития и надлежащей эксплуатации инженерных сетей.
Кроме этого документ должен обеспечить внедрение прозрачных правил взаимоотношений между территориальными общинами, заказчиками строительства и операторами внешних инженерных сетей.
Соавтор законопроекта также отметил, что заказчик строительства имеет возможность получить полную информацию относительно возможностей присоединения к инженерным сетям, а владельцы построенных объектов - качественные жилищно-коммунальные услуги.
"Введение единых подходов к определению платы за присоединение к инженерным сетям уничтожит злоупотребления и коррупцию в сфере строительства. Продолжим работу над этим законопроектом в профильном комитете для дальнейшего развития строительной отрасли в Украине", - подчеркнул Стрихарс0кий.
Напомним, ранее Андрей Стрихарский сообщал, что для защиты инвесторов новостроек в Верховной раде готовится регистрация соответствующего законопроекта. Документ призван защищать права граждан и одновременно не ущемлять права застройщика.