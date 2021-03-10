Стріхарський: врегулювання питань приєднання до інженерних мереж покладе край корупції у будівництві

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Стріхарський спільно з іншими депутатами став співавтором проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж (№5183).
Про це депутат повідомив в коментарі РБК-Україна.
"Разом із колегами зареєстрували важливий для будівельної галузі законопроект відносно врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж. Адже сьогодні недосконале законодавство в питанні приєднання до інженерних мереж нових об’єктів будівництва значною мірою обмежує розвиток будівельної галузі", - сказав Андрій Стріхарський.
За словами політика, цим законопроектом пропонується:
На переконання Стріхарського, прийняття цього проекту створить умови для розвитку та належної експлуатації інженерних мереж.
Окрім цього документ має забезпечити впровадження прозорих правил взаємовідносин між територіальними громадами, замовниками будівництва та операторами зовнішніх інженерних мереж.
Співавтор законопроекту також зауважив, що замовник будівництва матиме змогу отримати повну інформацію щодо можливостей приєднання до інженерних мереж, а власники новозбудованих об’єктів - якісні житлово-комунальні послуги.
"Запровадження єдиних підходів до визначення плати за приєднання до інженерних мереж знищить зловживання та корупцію у сфері будівництва. Продовжимо роботу над цим законопроектом у профільному комітеті для подальшого розвитку будівельної галузі в Україні", - наголосив Стріхарський.
Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський повідомляв, що задля захисту інвесторів новобудов у Верховній раді готується реєстрація відповідного законопроекту. Документ покликаний захищати права громадян і водночас не обмежувати права забудовника.