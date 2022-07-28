UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стрихарский: украинская государственность всегда была и является незыблемой

Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Артем Горовенко

Народный депутат Андрей Стрихарский заявил, что мы продолжаем создавать будущее Украины, творить и приближать час победы в национально-освободительной борьбе, ведь украинцы - несгибаемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стрихарского в Facebook по случаю Дня крещения Киевской Руси.

"Украинская государственность имеет почти тысячелетнюю историю. Историю нашей культуры, нашей самобытности, нашего украинского характера. Символично, что впервые введенный праздник будет отмечаться именно в день Крещения Киевской Руси. Ведь мы в очередной раз вынуждены бороться за наше исконное право на независимость. Мы продолжаем создавать будущее нашего государства, творить и приближать час победы в национально-освободительной борьбе, ведь украинцы - несгибаемы", - написал нардеп.

Стрихарский также убежден, что украинская государственность является незыблемой. Всегда была, есть и будет.

Напомним, 28 июля, в день крещения Киевской Руси, 28 июля, Украина впервые отмечает День украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил граждан с этим праздником, заявив, что Украина никогда не сдастся.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаАндрей Стрихарский