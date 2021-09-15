Стрихарский: Украине следует перенимать европейский опыт местного самоуправления городов

"Программа, профинансированная швейцарской стороной, предусматривает совместные действия по четырем направлениям. Часть из них касается непосредственно моей деятельности как члена Комитета Верховной рады по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти и главы подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства", - рассказал Стрихарский.

По его словам, в Швейцарию он приехал с коллегами перенять швейцарский опыт, касающийся устойчивого развития городов, а также малого и среднего предпринимательства и конкурентоспособности.

"Не секрет, что Швейцария является одним из европейских лидеров в этих сферах и много цивилизованных стран мира принимают их формы и методы развития. Меня больше всего интересуют, конечно же, вопросы местного самоуправления больших и малых швейцарских городов и коммун, а также какие современные пути развития они используют для совершенствования процессов, - рассказал нардеп. - Для меня является очень интересным и важным ознакомиться со швейцарской системой градостроительства и принципами управления и государственным регулированием в сфере строительства. А также поделиться собственными взглядами и опытом в этих сферах, поскольку именно над этим направлением занимаюсь в парламенте Украины".

По мнению Стрихарского, для Украины это важный опыт и помощь швейцарских специалистов будет по-настоящему бесценной.

"Впереди несколько дней очень плотного графика встреч с местными политиками, чиновниками и экспертами. Затем домой - в Украину, с новым багажом знаний", - резюмировал политик.