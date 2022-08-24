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Стрихарский: слово "независимость" приобрело для каждого гражданина Украины особое значение

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 13:20
Стрихарский: слово "независимость" приобрело для каждого гражданина Украины особое значение Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Александр Мороз

Сегодня слово "независимость" приобрело для каждого гражданина Украины особое значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook по случаю Дня независимости.

"В мире есть одна страна, где для тебя солнце светит ярче, где все сердцу милее, где тебе дышится так легко и так свободно. Ты знаешь, что здесь всегда тебе помогут и никто не оставит в беде. Это твоя земля, твоя Родина - Твоя Украина. Совсем не имеет значения, где ты родился: в Киеве или Одессе, во Львове или Луганске, Виннице или Севастополе, ты на своей земле -– все это Украина, здесь твой дом, твои родные и близкие. Мы все одна большая семья, все едины, потому что мы украинцы", - написал Андрей Стрихарский.

По его мнению, сегодня слово “независимость” приобрело для каждого гражданина Украины особое значение.

"Очень скоро мы достигнем нашей цели, потому что каждый из нас знает, что в Украине самая высокая ценность - это жизнь человека, а самая большая гордость - это единство нашего народа, только украинцы могут за считанные секунды объединиться в один несокрушимый механизм и стоять друг за друга до нашей победы", - убежден политик.

Он также отметил, что гордится тем, что украинец. "Уверен, что каждый из вас имеет в груди тоже самое чувство гордости за свое происхождение и за свою страну! Мы отстоим нашу независимость как уже делали много раз до этого. Мы отстроим нашу страну и дадим нашим детям уверенность в будущем", - подытожил Стрихарский.

Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале "С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости".

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День независимости Украины Андрей Стрихарский
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