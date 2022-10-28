Стріхарський розповів про головні проголосовані Радою проекти, що були подані на підпис президенту

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Стріхарський розповів про головні проекти законів, що були проголосовані парламентом минулого пленарного тижня та подані на підпис президенту минулого пленарного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського в Facebook .

Зокрема, депутати визнали Чеченську Республіку Ічкерію тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудили вчинення геноциду чеченського народу.

Метою проголосованої постанови є привернення уваги міжнародного співтовариства до системної політики пригноблення малих народів кремлівським режимом.

Крім того, депутати підтримали поданий президентом проект закону щодо приєднання України до Конвенції про екстрадицію.

"Це дозволить Україні стати державою-учасницею Конвенції про екстрадицію, створить правові підстави для співробітництва з компетентними органами Держав-учасниць щодо видачі з метою притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності", - пояснює політик.

Також важливі зміни були внесені проектом, що передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у складі спеціального фонду Державного бюджету України з метою ліквідації наслідків, спричинених Росією, та визначення джерел фінансового забезпечення такого фонду.

Коштом фонду планується здійснити будівництво громадських будівель, захисних споруд цивільного захисту; реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання; реконструкцію, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та осіб, які втратили його внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією РФ та ін..

"З метою усунення гуманітарних криз, повернення людей в Україну та на місця постійного проживання (неокуповані території) і забезпечення їх базовими умовами 2 життєдіяльності необхідно провести поточний та капітальний ремонт на об’єктах, де це можливо", - пояснив Стріхарський.