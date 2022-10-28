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Стрихарский рассказал о главных проголосованных Радой проектах, поданных на подпись президенту

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Пятница 28 октября 2022 11:34
Стрихарский рассказал о главных проголосованных Радой проектах, поданных на подпись президенту Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский рассказал о главных проектах законов, проголосованных парламентом на прошлой пленарной неделе и поданных на подпись президенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook.

В частности, депутаты признали Чеченскую Республику Ичкерию временно оккупированной Российской Федерацией и осудили геноцид чеченского народа.

Целью проголосованного постановления является привлечение международного сообщества к системной политике угнетения малых народов кремлевским режимом.

Кроме того, депутаты поддержали поданный президентом проект закона о присоединении Украины к Конвенции об экстрадиции.

"Это позволит Украине стать государством-участником Конвенции об экстрадиции, создаст правовые основания для сотрудничества с компетентными органами Государств-участников по выдаче с целью привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора лиц, пытающихся уклониться от ответственности", - объясняет политик.

Также важные изменения были внесены проектом, предусматривающим создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в составе специального фонда Государственного бюджета Украины с целью ликвидации последствий, вызванных Россией, и определения источников финансового обеспечения такого фонда.

Стоимость фонда планируется осуществить строительство общественных зданий, защитных сооружений гражданской защиты; реконструкцию, капитальный ремонт объектов критической инфраструктуры, связанных с предоставлением услуг водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения; реконструкцию, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и лиц, потерявших его в результате военных действий, вызванных вооруженной агрессией РФ и др.

"В целях устранения гуманитарных кризисов, возвращения людей в Украину и на места постоянного проживания (неоккупированные территории) и обеспечения их базовыми условиями 2 жизнедеятельности необходимо провести текущий и капитальный ремонт на объектах, где это возможно", - пояснил Стрихарский.

Напомним, ранее народный депутат АндрейСтрихарский рассказал об итогах прошедшего в Житомирской области первого форума восстановления Украины.

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