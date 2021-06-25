UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стрихарский: региональные платформы - эффективная площадка для налаживания сотрудничества всех вертикалей власти

Автор: РБК-Украина

Депутаты Комитета государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обсудили в Немирове на Винницкой региональной платформе государственную политику в вопросах местного самоуправления.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский в комментарии РБК-Украина.

"Сегодня имел возможность пообщаться с представителями территориальных общин Винницкой области, экспертами и специалистами по вопросам становления органов местного самоуправления и выяснить проблемы, с которыми сейчас сталкиваются общины. Именно такие площадки являются основой налаживания тесного сотрудничества всех вертикалей власти и продуктивной законотворческой работы", - рассказал нардеп.

Он также отметил, что постоянно общается с председателями территориальных общин своего округа - №196 в Черкасской области.

"Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются общины, является недостаточность коммуникации органов местного самоуправления с органами центральной власти", - добавил Стрихарский.

Также нардеп рассказал, что работает над законодательным урегулированием вопроса усиления финансовой способности территориальных общин. Ведь именно от финансовой состоятельности общества зависит состояние здравоохранения, социальных услуг, инфраструктуры и благоустройства.

"Налог на доходы физических лиц является основным бюджетообразующим налогом местных бюджетов, и подход к распределению этого налога должно быть профессиональным и взвешенным с учетом многих факторов", - сообщил депутат.

По его словам, сегодня власть в Украине открыта для людей и не существует критических препятствий, для того, чтобы председатель территориальной общины, как представитель людей, лично активнее беспокоил того или иного руководителя или заместителя руководителя соответствующего центрального органа государственной власти.

"Именно на это я настраиваю руководителей территориальных общин у себя на округе и это дает результат", - добавил Стрихарский.

В то же время он убежден, что сейчас нужно больше активности именно от руководителей территориальных общин.

"И конечно, что основа этой активности должна заключаться именно в желании привлечь как можно больше ресурса в собственный местный бюджет, для того, чтобы отремонтировать дороги, улучшить условия объектов социальной инфраструктуры, в частности медицинских и образовательных учреждений, учреждений культуры, объектов массового отдыха людей, в частности обустройство скверов и парков, строительство детских площадок, реконструкцию спортивных объектов, или строительство многофункциональных спортивных площадок или реконструкцию систем водоснабжения и тому подобное. Знаю лично, как депутат мажоритарщик, сколько задач должны председатели территориальных общин. Поэтому именно инструмент изменения административно-территориального устройства - залог успешных территориальных общин. На мой взгляд, в первую очередь нужно больше активности", - отметил Стрихарський в своем выступлении на региональной платформе.

Напомним, ранее Стрихарский сообщал, что в селе Вербовка Черкасской области открыли амбулаторию общей практики семейной медицины. Новое здание отвечает всем современным требованиям.

Читайте РБК-Украина в Google News
местное самоуправлениеАндрей Стрихарский