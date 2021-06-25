Стріхарський: регіональні платформи - ефективний майданчик для налагодження співпраці всіх вертикалей влади

"Сьогодні мав можливість поспілкуватись зі представниками територіальних громад Вінницької області, експертами та фахівцями з питань становлення органів місцевого самоврядування та з’ясувати проблеми з якими нині стикаються громади. Саме такі майданчики є основою налагодження тісної співпраці всіх вертикалей влади і продуктивної законотворчої роботи", - розповів нардеп.

Він також наголосив, що постійно спілкується із головами територіальних громад свого округу - №196 у Черкаській області.

"Однією із найбільших проблем, з якою стикаються громади, є недостатність комунікації органів місцевого самоврядування із органами центральної влади", - додав Стріхарський.

Також нардеп розповів, що працює над законодавчим врегулюванням питання посилення фінансової спроможності територіальних громад. Адже саме від фінансової спроможності громади залежить стан охорони здоров’я, соціальних послуг, інфраструктури та благоустрою.

"Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоформуючим податком місцевих бюджетів, і підхід до розподілу цього податку має бути професійним та зваженим з урахуванням багатьох чинників", - повідомив депутат.

За його словами, сьогодні влада в Україні відкрита для людей і не існує критичних перепон, для того, щоб голова територіальної громади, як представник людей, особисто активніше турбував того чи іншого керівника чи заступника керівника відповідного центрального органу державної влади.

”Саме на це я налаштовую керівників територіальних громад в себе на окрузі і це дає результат", - додав Стріхарський.

Водночас він переконаний, що зараз потрібно більше активності саме від керівників територіальних громад.

”І звичайно, що основа цієї активності має полягати саме в бажанні залучити якомога більше ресурсу до власного місцевого бюджету, для того, щоб відремонтувати дороги, покращити умови об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема медичних та освітніх закладів, закладів культури, об’єктів масового відпочинку людей, зокрема облаштування скверів та парків, будівництво дитячих майданчиків, реконструкцію спортивних об’єктів, або ж будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків чи реконструкцію систем водопостачання тощо. Знаю особисто, як депутат мажоритарник, скільки завдань мають голови територіальних громад. Тому саме інструмент зміни адміністративно-територіального устрою це запорука успішних територіальних громад. На мій погляд, в першу чергу потрібно більше активності", - зазначив Стріхарський у своєму виступі на регіональній платформі.