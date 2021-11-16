Стрихарский рассказал подробности съезда "Слуги народа": партию ждет перезагрузка

"Политическая сила должна трансформироваться в соответствии с политическими вызовами. Поэтому во время очередного съезда были приняты соответствующие решения: разработка новой редакции Устава партии, которая будет предусматривать перезагрузку Политсовета, создание партийной Дисциплинарной комиссии и высшего руководящего органа партии", - рассказал нардеп.

По его словам, также предусмотрена разработка законопроектов по направлениям:

пенсионное страхование;

наказание за коррупционные действия в ВСУ и Минобороны;

материальное обеспечение работников образования;

рациональное обращение с отходами и строительство мусороперерабатывающих заводов;

внедрение неотвратимости наказаний работникам силового блока и прокуратуры за превышение служебных полномочий.

Также Стрихарский поздравил новую главу партии Елену Шуляк с избранием на должность и новых депутатов, которые недавно присоединились к депутатскому корпусу: Сергея Кострийчука, Сергею Козыра и Виталия Войцеховского.

"Депутаты приняли присяги и официально присоединились к команде "Слуга народа" в Верховной раде Украины", - добавил политик.