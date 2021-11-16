Стріхарський розповів подробиці з'їзду "Слуги народу": на партію чекає перезавантаження

"Політична сила має трансформуватися відповідно до політичних викликів. Тому під час чергового з‘їзду ухвалено відповідні рішення: розробка нової редакції Статуту партії, яка передбачатиме перезавантаження Політради, створення партійної Дисциплінарної комісії та вищого керівного органу партії", - розповів нардеп.

За його словами також передбачена розробка законопроектів за напрямками:

пенсійне страхування;

покарання за корупційні дії у ЗСУ та Міноборони;

матеріальне забезпечення працівників освіти;

раціональне поводження з відходами та будівництво сміттєпереробних заводів;

впровадження невідворотності покарань для працівників силового блоку та прокуратури за перевищення службових повноважень.

Також Стріхарський привітав нову очільницю партії Олену Шуляк з обранням на посаду та нових депутатів, які нещодавно доєднадися до депутатського корпусу: Сергія Кострійчука, Сергія Козира та Віталія Войцехівського.

"Депутати склали присяги та офіційно приєдналися до команди «Слуга Народу» у Верховній раді України", - додав політик.