Стріхарський розповів подробиці з'їзду "Слуги народу": на партію чекає перезавантаження

ХІІІ з‘їзд партії "Слуга народу" ознаменувався декількома важливими подіями - обранням нової очільниці, депутатів та прискоренням виконання напрямків передвиборчої програми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост народного депутата Андрія Стріхарського в Facebook.
"Політична сила має трансформуватися відповідно до політичних викликів. Тому під час чергового з‘їзду ухвалено відповідні рішення: розробка нової редакції Статуту партії, яка передбачатиме перезавантаження Політради, створення партійної Дисциплінарної комісії та вищого керівного органу партії", - розповів нардеп.
За його словами також передбачена розробка законопроектів за напрямками:
Також Стріхарський привітав нову очільницю партії Олену Шуляк з обранням на посаду та нових депутатів, які нещодавно доєднадися до депутатського корпусу: Сергія Кострійчука, Сергія Козира та Віталія Войцехівського.
"Депутати склали присяги та офіційно приєдналися до команди «Слуга Народу» у Верховній раді України", - додав політик.
Як повідомлялось, на з'їзді політичної партії "Слуга народу" обрали нову голову партії. Нею стала заступниця голови фракції СН у Верховній раді Олена Шуляк.
При цьому її попередник Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга Народу", щоб зосередитися на роботі в якості першого заступника спікера Верховної ради України.