UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Стрихарский рассказал, на каком этапе находится реконструкция стадиона "Колос" в Черкасской области

Автор: Наталия Гурковская

Капитальный ремонт стадиона "Колос" в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Городище Черкасской области находится на финишной прямой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Андрея Стрихарского в Facebook.

"С момента моего представления в Министерство финансов Украины о выделении средств на реконструкцию физкультурно-оздоровительного спортивного клуба "Колос" к завершающему этапу проведения работ прошло чуть более полугода", - рассказал нардеп.

По словам Стрихарского, из государственного бюджета выделено более 3,5 млн грн. Проведены все необходимые работы по реконструкции и апгрейду: установка синтетического покрытия на беговых дорожках, устройство асфальтобетонного покрытия, дренажного водоотвода, благоустройство фронтальной части стадиона, устройство освещения и нанесение разметки.

"И наконец центральная спортивная локация в г.Городище почти готова принять активную молодежь. Спорт должен быть доступным и современным. Обновленный ФОСК "Колос" - яркий тому пример. Пример новой и качественной философии здорового образа жизни для наших детей!" - резюмировал политик.

Как сообщалось, ранее ародный депутат от фракции "Слуга народа", председатель Ассоциации детско-юношеского спорта Андрей Стрихарский организовал чемпионат Киева по дзюдо для детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройкаАндрей Стрихарский