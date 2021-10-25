Стрихарский рассказал, на каком этапе находится реконструкция стадиона "Колос" в Черкасской области

"С момента моего представления в Министерство финансов Украины о выделении средств на реконструкцию физкультурно-оздоровительного спортивного клуба "Колос" к завершающему этапу проведения работ прошло чуть более полугода", - рассказал нардеп.

По словам Стрихарского, из государственного бюджета выделено более 3,5 млн грн. Проведены все необходимые работы по реконструкции и апгрейду: установка синтетического покрытия на беговых дорожках, устройство асфальтобетонного покрытия, дренажного водоотвода, благоустройство фронтальной части стадиона, устройство освещения и нанесение разметки.

"И наконец центральная спортивная локация в г.Городище почти готова принять активную молодежь. Спорт должен быть доступным и современным. Обновленный ФОСК "Колос" - яркий тому пример. Пример новой и качественной философии здорового образа жизни для наших детей!" - резюмировал политик.