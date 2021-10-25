RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стріхарський розповів, на якому етапі знаходиться реконструкція стадіону "Колос" в Черкаській області

Автор: Наталія Гурковська

Капітальний ремонт стадіону "Колос" в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Городище Черкаської області знаходиться на фінішній прямій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Андрія Стріхарського у Facebook.

"З моменту мого подання до Міністерства фінансів України щодо виділення коштів на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого спортивного клубу «Колос» до завершального етапу проведення робіт минуло трохи більше півроку", - розповів нардеп.

За словами Стріхарського, з державного бюджету виділено більш ніж 3,5 млн грн. Проведені усі необхідні роботи з реконструкції та апгрейду: вкладання синтетичного покриття на бігових доріжках, влаштування асфальтобетонного покриття, дренажного водовідводу, благоустрій фронтальної частини стадіону, влаштування освітлення та нанесення розмітки.

"І нарешті центральна спортивна локація у м.Городище майже готова прийняти активну молодь. Спорт повинен бути доступним та сучасним. Оновлений ФОСК "Колос" - яскравий тому приклад. Приклад нової та якісної філософії здорового способу життя для наших дітей!" - резюмував політик.

Як повідомлялось, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу", голова Асоціації дитячо-юнацького спорту Андрій Стріхарський організував чемпіонат Києва з дзюдо для дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництвоАндрій Стріхарський