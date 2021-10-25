Стріхарський розповів, на якому етапі знаходиться реконструкція стадіону "Колос" в Черкаській області

"З моменту мого подання до Міністерства фінансів України щодо виділення коштів на реконструкцію фізкультурно-оздоровчого спортивного клубу «Колос» до завершального етапу проведення робіт минуло трохи більше півроку", - розповів нардеп.

За словами Стріхарського, з державного бюджету виділено більш ніж 3,5 млн грн. Проведені усі необхідні роботи з реконструкції та апгрейду: вкладання синтетичного покриття на бігових доріжках, влаштування асфальтобетонного покриття, дренажного водовідводу, благоустрій фронтальної частини стадіону, влаштування освітлення та нанесення розмітки.

"І нарешті центральна спортивна локація у м.Городище майже готова прийняти активну молодь. Спорт повинен бути доступним та сучасним. Оновлений ФОСК "Колос" - яскравий тому приклад. Приклад нової та якісної філософії здорового способу життя для наших дітей!" - резюмував політик.