Стрихарский: работаем над развитием отрасли пчеловодства в Украине

"Развитие пчеловодства в нашей стране дает возможность селянам открывать малый и средний бизнес. Так, около 400 тысяч пчеловодов занимаются производством меда в Украине", - сказал Андрей Стрихарский.

По словам политика, эксперты отрасли считают, что действующий ЗУ "О пчеловодстве", который регулирует отношения в сфере пчеловодства, требует доработки и обновления для создания надлежащих законодательных условий, направленных на развитие отрасли пчеловодства и защиты пчел.

"Именно поэтому вместе с коллегами подготовили и зарегистрировали проект закона, который будет способствовать развитию пчеловодства в Украине. Документом предусмотрено создание надлежащих законодательных условий для обеспечения разведения, использования и охраны пчел, производства, заготовки, переработки и реализации продуктов пчеловодства, эффективного использования пчел для опыления энтомофильных растений, создания условий для повышения продуктивности пчел и сельскохозяйственных культур, использования пчел и продуктов пчеловодства в профилактике и лечении заболеваний человека, обеспечения гарантий соблюдения прав и защиты интересов физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством", - добавил Стрихарский.

Депутат убежден, что принятие данного законопроекта окажет положительное влияние на развитие отрасли пчеловодства, будет способствовать охране и защите пчел, увеличению производства продуктов пчеловодства, использования пчел и продуктов пчеловодства в профилактике и лечении заболеваний человека, защитит права производителей меда.