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Стрихарский: работаем над развитием отрасли пчеловодства в Украине

Автор: РБК-Украина

Украина является одним из ведущих производителей и экспортеров меда не только на европейском континенте, но и во всем мире. Только в прошлом году был экспортирован рекордный объем меда - более 81 тыс. тонн.

Об этом рассказал народный депутат Украины от "Слуги народа" Андрей Стрихарский, который вместе с коллегами по парламенту стал соавтором законопроекта "О развитии пчеловодства и защиты пчел" (№5274-1).

"Развитие пчеловодства в нашей стране дает возможность селянам открывать малый и средний бизнес. Так, около 400 тысяч пчеловодов занимаются производством меда в Украине", - сказал Андрей Стрихарский.

По словам политика, эксперты отрасли считают, что действующий ЗУ "О пчеловодстве", который регулирует отношения в сфере пчеловодства, требует доработки и обновления для создания надлежащих законодательных условий, направленных на развитие отрасли пчеловодства и защиты пчел.

"Именно поэтому вместе с коллегами подготовили и зарегистрировали проект закона, который будет способствовать развитию пчеловодства в Украине. Документом предусмотрено создание надлежащих законодательных условий для обеспечения разведения, использования и охраны пчел, производства, заготовки, переработки и реализации продуктов пчеловодства, эффективного использования пчел для опыления энтомофильных растений, создания условий для повышения продуктивности пчел и сельскохозяйственных культур, использования пчел и продуктов пчеловодства в профилактике и лечении заболеваний человека, обеспечения гарантий соблюдения прав и защиты интересов физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством", - добавил Стрихарский.

Депутат убежден, что принятие данного законопроекта окажет положительное влияние на развитие отрасли пчеловодства, будет способствовать охране и защите пчел, увеличению производства продуктов пчеловодства, использования пчел и продуктов пчеловодства в профилактике и лечении заболеваний человека, защитит права производителей меда.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский подчеркивал на необходимости усовершенствовать правовое регулирование института старост.

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Новости Украины Андрей СтрихарскийПарламентпчеловодство
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